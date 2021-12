Natasja en Roel verruilen vrijstaand koetshuis voor appartement in Scheveningen: ‘Wilden we altijd al’

De twee kochten het huis in 2007. Natasja verhuisde vanuit Doetinchem naar het westen om bij haar nieuwe liefde Roel te kunnen wonen, die op dat moment een appartement in Zoetermeer had. ,,We zochten een huis voor ons en de drie kinderen van Roel, die parttime bij ons woonden. De drie jongens waren toen 4, 9 en 11. Het huis moest zeer goed bereikbaar zijn, omdat de jongens in Zoetermeer naar school gingen en maar deels bij ons woonden. En ik wilde met de auto of trein makkelijk naar mijn werk kunnen.”