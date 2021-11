Nathalie zag maanden geen daglicht door gigantisch reclamedoek voor haar raam: ‘Het bleek illegaal’

Update Eva en Pascal lopen droomwo­ning bijna mis door schimmel en asbest: ‘Voor mij een no-go’

Het scheelde gisteravond niet veel of Eva en Pascal uit Papendrecht zagen hun instapklare eengezinswoning aan zich voorbij gaan in Kopen zonder kijken. Er deed zich een horrorscenario voor: in de kruipruimte van het huis werd schimmel, asbest én houtworm aangetroffen. ,,Voor mij was het een no-go”, zei bouwkundige Bob Sikkes. Het programma was gisteravond goed voor 1.339.000 kijkers: daarmee staat Kopen zonder kijken op de derde plek in de top 25 van best bekeken programma’s.

26 oktober