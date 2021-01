Nicolette Kluijver: Ik vind het een genot om te zien hoe mensen verbouwen

Wat gaan we zien in De perfecte verbouwing?

,,Het is echt wel een nieuw programma. We werken met virtual reality. De eigenaren staan in hun huis en met een VR-bril zien ze hoe het eruit gaat zien, zonder dat er ook maar één steen is gelegd. Ik had die VR-techniek nog nooit ervaren, wat daarmee kan is echt niet normaal. Als kijker kijk je mee en zie je hoe anders het kan worden. Het spannende van dit programma is welk ontwerp van welke architect gaat winnen. Die ontwerpen zijn waanzinnig, daar kom je zelf niet op.''