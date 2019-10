Nieuw platform moet starters op huizenmarkt handje helpen

Ontwikkelaars, overheden, beleidsmakers, experts en financiers zoeken samen naar ‘innovatieve oplossingen’ voor de problemen. Ook is er ruimte voor bijdragen van politici en bedrijven. Platform Woonstarters verschijnt met zes digitale edities per jaar.

Dat de woningprijzen tot recordhoogte stijgen is volgens hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer een groot probleem, zo zegt hij in de eerste editie: ,,Jonge huishoudens kunnen dit niet meer betalen”, schrijft hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer in de eerste editie van Platform Woonstarters. ,,Zij profiteren niet van de waardestijging, omdat ze hun koopbeslissing noodgedwongen steeds langer uitstellen. Daardoor wordt het voor hen steeds lastiger om op oudere leeftijd alsnog een woning te kopen, terwijl dat met gezinsuitbreiding vaak wel nodig is. We spreken ook wel van een verloren generatie op de woningmarkt.”