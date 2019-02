Nieuwe trend? Flexibel wonen in een luxe designhotel

YUST staat voor Young Urban Style en wil op een unieke manier het communitygevoel stimuleren en sociaal isolement tegengaan, zegt oprichter Stéphane Verbeeck. “Bij ons doe je veel meer dan alleen logeren. We stellen heel wat ter beschikking waarbij mensen met elkaar in contact komen, zoals een coworking space, een dakterras en een ruimte om te ontbijten en te lunchen. We organiseren ook tal van activiteiten om de buurt te betrekken: workshops, yogalessen, concerten, tentoonstellingen...”

Prijzen

Het historisch pand in de Coveliersstraat, vlakbij brouwerij De Coninck, is de eerste vestiging van YUST. Brussel volgt in 2022 en Luik in 2023. “Bedoeling is om op termijn een Europees netwerk uit te bouwen. In het kader van shared economy kunnen ‘leden’ hun woningen dan zelfs uitwisselen: spendeer één week in Amsterdam en twee maanden in Brussel terwijl je geniet van al het comfort van thuis.”