Notaris is met stomheid geslagen: ‘Verwachten die twee echt hier onderdak te vinden?’

‘Wij kunnen nergens heen en dat is uw schuld. Daarom komen we hier wonen tot we een huis hebben.’’ Een echtpaar van middelbare leeftijd heeft zich in alle vroegte met twee rolkoffers, een grote rugzak en plastic tasjes gesetteld in de hal van ons kantoor. Even ben ik met stomheid geslagen: verwachten die twee echt hier onderdak te vinden? Of is dit een soort protestactie? Hoe ga ik dit oplossen?