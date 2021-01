Notaris maakt foto van een feestelijk moment: ‘Hè bah, moet je onze onderkinnen zien’

Woonwinkel Morres steekt Belgische grens over vanwege lockdown: ‘Alleen op afspraak’

13 januari De bekende meubel- en interieurzaak Morres in het Nederlandse Hulst opent woensdag een pop-upwinkel bij Verbeke Foundation in Kemzeke. Die is zeven dagen per week open, maar alleen voor Belgische klanten én op afspraak. In Nederland geldt een strenge lockdown en blijft de woonwinkel gesloten.