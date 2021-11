November is in de tuin de maand van bessen en bottels, die soms naar zweetvoeten ruiken

Mijn carrière als tuinschrijver begon in Engeland, ik schreef daar voor het tijdschrift Amateur Gardening. En omdat ik een Hollander was, werd ik geacht alles van tulpen en hyacinten te weten en mocht ik elke maand over bloembollen schrijven. Na een jaar bloembollen vroeg ik de hoofdredacteur permissie om ook eens over iets anders te schrijven. ‘Geen sprake van’, was zijn antwoord. ‘Volg de kringloop van de seizoenen en begin gewoon weer van voren af aan. Lezers zijn kort van memorie.’