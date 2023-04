Nu een huis kopen, of toch nog even wachten?

Haken huizenko­pers af? ‘Absolute onzin, daar is in Eindhoven geen sprake van’

EINDHOVEN - Huizenkopers die massaal afhaken? ,,Daar is in Eindhoven absoluut geen sprake van.” Dat benadrukt nieuwbouwmakelaar Pieter van Santvoort, die actief is in Zuidoost-Brabant. Hij keek dinsdag nogal op van het landelijke nieuws dat de woningbouw instort.