NVM-baas: Nú noodplan nodig voor woningmarkt

,,Er worden wel huizen gebouwd, maar veel en veel te weinig. En als ze al worden gebouwd, is het de vraag of het de goede huizen op de juiste plek zijn", aldus de makelaarsvoorman. Hij stoort zich met name aan het trage politieke besluitvormingsproces. ,,Bouwen is op zich het probleem niet, maar het besluitvormingsproces duurt misschien wel acht jaar", zegt hij daarover. ,,Woonbeleid is politiek beleid geworden, en ik denk dat je daar echt vanaf moet.”