Oktober woonmaand: nu een nieuwe bank kopen of toch even wachten?

Hip HuisZou je graag je interieur een nieuwe uitstraling willen geven? Dan kun je wel wat inspiratie gebruiken. In de serie ‘Hip Huis’ daarom elke week de laatste woontrends. Deze week: de woonmaand is begonnen.

Het is alweer oktober en voor iedereen die zich met interieur bezighoudt, betekent dat: woonmaand. Stylisten, ontwerpers en natuurlijk verkopers beschouwen deze maand waarin de dagen snel korter worden en mensen weer meer binnen zitten als een periode waarin er extra aandacht is voor het interieur. Er lopen verschillende kortingsacties en nieuwe interieurmagazines gaan de deur uit.

Marketingtruc

Je kunt je natuurlijk afvragen of de woonmaand niet gewoon een marketingtruc is, waardoor klanten meer spullen kopen. Volgens Wouter de Rijk, marketingmanager bij fonQ.nl, is de maand echter niet zo tot stand gekomen. ,,Ik denk dat het zo is gegroeid. Het najaar is het moment dat leveranciers nieuwe collecties uitbrengen en er woonbeurzen zijn: er is iets nieuws te vinden voor de consument. Die raakt geïnspireerd en winkels springen daar op in, bijvoorbeeld met acties."

De Rijk vergelijkt het met de vroegboekkortingen van reisbureaus in december. Die pakken dan hun moment om te shinen en aandacht te vragen voor hun producten.

Nieuwe bank

Is dit dan het juiste moment om die nieuwe bank aan te schaffen? Volgens Jana Bender, marketingmanager bij Löwik Meubelen, wel. ,,Er zijn sowieso veel acties en kortingen in de woonmaand, dus het is zeker een goed idee om nu je slag te slaan. Verder maken veel winkels ruimte voor de nieuwe collecties, waardoor meubels uit oudere collecties en bijvoorbeeld showroommodellen met hoge kortingen weggaan, soms zelfs met een prijsreductie van 70 tot 80 procent.”

De nieuwe trends voor het najaar - Ronde vormen in het interieur

- Warmere kleuren van meubels en muren

- Wereldse invloeden

- De uitstraling van de jaren 70 Bekijk bij vtwonen welke woonstijl het beste bij jou past.

Wie online naar meubels zoekt, ziet inderdaad dat veel interieurwinkels nu verschillende acties hebben. Dat varieert van kortingen tot winacties en gratis interieuradvies.

Er zijn ook (web)winkels waarbij de focus ligt op inspiratie. Jeroen van Nierop, marketingmedewerker van Roobol legt uit: ,,In de woonmaand zie je dat er nieuwe trends bekend worden gemaakt, en de nieuwe kleur van het jaar wordt ook door meerdere merken aangekondigd. Het is een moment om inspiratie op te doen voor je interieur.”

Trends

Volgens de nieuwe trends ga je meer ronde vormen in het interieur zien, in plaats van strak en hoekig. Dat zorgt voor een zachte uitstraling. Het uit zich in bijvoorbeeld ronde sierkussens en ronde salontafels. De basiskleuren in het interieur verschuiven van wit en grijs naar bruine tinten, volgens stylisten omdat we op zoek zijn naar warmte.

Er zijn ook meer wereldse invloeden in het interieur te zien. Voorbeelden hiervan zijn Aziatische en Afrikaanse invloeden. Daarnaast is de uitstraling van de jaren 70 terug. Veel designs van toen, maar met andere kleuren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over wonen: