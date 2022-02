Oma Marja gebruikt zuiveringszout om van babyspuugvlekken af te komen

Nu Marja oma is geworden (ze verklapte het in een eerdere aflevering), heeft ze vaker met babyvlekken te maken. ,,Veel dingen ben ik alweer vergeten uit de tijd dat mijn zoon jong was, maar het is wel weer herkenbaar. Uit alle gaten komt wel iets: snot, spuug, weet ik veel wat allemaal. Dan denk ik soms: och jee, mijn truitje, of de lichte bank. Jonge kinderen laten een spoor van vlekken na in het huis.”

Met vallen en opstaan heeft de schoonmaakexpert een aantal middelen ontdekt die haar het beste helpen om de vlekken te verwijderen. ,,Zeker de spuug van baby's kunnen een zure geur met zich dragen, afkomstig van de melk. Ik heb daar in ieder geval een oplossing voor als je er snel bij bent.”

Zuiveringszout

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving ,,Heb je thuis met baby's te maken, dan is zuiveringszout een fijn middel. Je kunt er potjes van kopen in de supermarkt. Doe er één in je tas, zodat je het altijd bij je hebt. Zit er een vlek op de bank, op het tapijt of in kleding, neem dan een vochtig lapje en doe daar wat zuiveringszout op. Het is wel belangrijk om meteen in te grijpen, dus laat de vlek vooral niet intrekken. Dep het lapje op de vlek, of wrijf heel voorzichtig - alsof je de baby er zelf mee aait.”



Als je meteen handelt, verdwijnt de vlek al snel, verzekert Marja. ,,Droog het altijd even na met een droge doek. Ook de geur wordt weggenomen. Je hoeft dus niet bang te zijn om op een feestje te komen met een stinkend jasje of wat dan ook. Ik loop vanaf nu altijd met zuiveringszout op zak. Ik gebruik het overigens nergens anders voor, alleen bij spuugvlekken van de baby.”

Andere vlekken die kinderen veroorzaken

Als het kind ouder wordt, dan is een oplossing voor melkzuur niet meer genoeg. Dan vliegt het eten waarschijnlijk alle kanten op. ,,Zorg natuurlijk altijd voor slabbertjes en een doekje dat zacht genoeg is voor de huid”, adviseert Marja. ,,Maar als je niet op tijd bent en een vlek trekt in de meubels, dan moet je met grof geschut aan de slag.”

Wat Marja in ieder geval niet gebruikt, zijn vlekkenmiddelen. ,,Er bestaan wel honderden flesjes voor het verwijderen van vlekken. Dan heb je er eentje voor mango en die werkt dan niet voor banaan. Ja, dáháág. Ik kom toch liever uit op inweekmiddel. Stel dat er vlekken zijn gekomen in kleding of meubels, pak dan een emmer, vul het met warm water en doe er twee of drie eetlepels inweekmiddel bij. Het water hoeft niet heet, doe het zo warm dat je je hand er nog in kunt houden. Als het om kleren gaat, doe je de kleren er een paar uur in, voordat je ze in de was doet.”

Bij meubels gaat het net iets anders. ,,Pak een doek, doe hem in een emmer met inweekmiddel en dep daarna op de plek waar de vlek zit. Daarna pak je een andere doek, maak die vochtig met schoon water en dek de vlek af. Zo blijft het goed vochtig en kan het middel ook echt inweken! Kijk na een uur of twee even of het al weg is. Als je de doek te lang erop laat liggen, wordt het tapijt of waar die vlek dan ook zit een beetje groezelig. Meestal pak ik daarna even een föhn om het droog te maken. Niet op een hete stand, uiteraard. Over een föhn gesproken, ik moet nú naar de kapper. Het lukt wel met die vlekken, toch?”

