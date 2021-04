Ook dit Italiaanse dorpje verkoopt huizen voor 1 euro

Italiaanse dorpjes die heel goedkoop huizen aanbieden, het begint normaal te worden. Een tijdje geleden waren er al aanbiedingen in het plaatsje Sambuca, in Biccari en in Cinquefrondi. Deze keer is het de beurt aan Castiglione di Sicilia, een dorp op het eiland Sicilië. De goedkoopste huizen kosten er 1 euro.

Het dorp ligt op de helling van de vulkaan Etna, dichtbij de Siciliaanse kust. Het is omringd door wijngaarden en wordt daarom de ‘stad van de wijn’ genoemd. Er worden zo’n negenhonderd verlaten huizen verkocht. De meesten liggen in het oudste deel van het dorp. De helft ervan zijn bouwvallen, die verkocht worden voor 1 euro. De andere woningen zijn in betere staat en zijn te koop voor 4000 tot 5000 euro.

Burgemeester Antonino Camarda is het project gestart om de leegloop van het dorp tegen te gaan. In het begin van de jaren 1900 woonden er nog 14.000 mensen. Vandaag zijn het er nog maar drieduizend. ,,We hebben veel architecturaal erfgoed te redden vol geschiedenis”, zegt de burgemeester. ,,Te veel mensen zijn weggegaan en lieten een hoop oude, pittoreske huisjes achter. Velen stammen nog van de Renaissance.”

Als er veel interesse is in hetzelfde huis, wordt er een veiling gehouden. Het project is het grootste tot nu toe. Er worden maar liefst vierhonderd huizen verkocht die nog in relatief goede staat zijn en maar weinig renovatie nodig hebben.

Als je er een wil kopen, moet je een gedetailleerd plan opstellen van welk soort huis je wil en hoe je het zou renoveren. Een speciale taskforce is opgesteld om het project te leiden. Kopers moeten de renovatie in drie jaar tijd voltooien. Toch hoeft er geen borg betaald te worden. De nieuwe eigenaren moeten wel een verzekering bij de bank nemen ter waarde van 4000 euro.

Meer informatie kun je vinden op de website van het project.

