Ook planten worden met virussen besmet: ‘Er bestaat geen virusvrije tuin’

Verspreid door dieren

Plantenvirussen worden verspreid door dieren die van plantensappen leven en daarom vaak een snuit als een stiletto dragen. De bekendste is de bladluis. Die prikt in een blad of stengel en verspreidt hiermee het virus. Vooral de vliegende bladluis werkt efficiënt. En omdat luizen overal voorkomen, bestaat er geen virusvrije tuin. Vaak tast zo'n virus de plant niet aan, die is dan alleen drager, maar soms gaat de groei van een besmette plant zichtbaar achteruit. Dat zie je in de moestuin: raakt een courgette of een komkommer door een virus geïnfecteerd, dan wordt het blad een mozaïek van licht- en donkergroene vlekken. Zo'n patroon is aardig om te zien, maar al snel verdort het blad en sterft de plant.



Kun je er iets tegen doen? Jazeker. Er zijn courgetterassen in de handel die redelijk resistent zijn en komkommers worden vaak geënt op een onderstam die weinig virusgevoelig is. Die geënte komkommerplanten zijn niet goedkoop, maar in goede zomers (komkommers houden van warmte) haal je de investering eruit.