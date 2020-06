Op de valreep kun je nog snel wat zomerbollen planten

Eind mei gaan de zomerbollen vaak in de uitverkoop. De bekendste zijn anemonen, dahlia's en gladiolen. De anemonen waar het hier om gaat heten Anemone coronaria. Geen wervende naam in deze tijd, maar de anemoon was er eerder dan het virus. Anemone coronaria is die anemoon die je als snijbloem koopt in bosjes van tien, in blauw, rood, wit en paars. De zwarte knollen zijn keihard en voor je ze in de grond stopt, kun je ze het beste een nacht in lauw water leggen.



Deze anemonen zijn overal toe te passen: in bloemperken, in ongemaaid gras en in potten op het terras. Na de bloei, die zo'n maand of twee na het planten valt, sterven de planten af. Het loof verdort en dat is niet echt een opwekkend gezicht, vooral niet als de anemonen in een pot of in een bloembak staan. Maar dat bruine blad valt gemakkelijk te maskeren met wat eenjarige afrikaantjes of petunia's. En ik weet het: de knaloranje afrikaantjes zijn niet ieders smaak, maar je hebt ze tegenwoordig ook in citroengeel, bruinrood en crèmewit.