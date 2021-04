Op deze manieren betrek je de boekenkast bij het interieur

vraag 't vtwonenHoewel e-readers en tablets het in de meeste huishoudens overnemen van de boeken en kranten, is op de meeste plekken nog wel een boekenkast te vinden. De kast kan méér zijn dan een opbergplek voor boeken, het is namelijk een belangrijke smaakmaker in het interieur, vindt Barbara Natzijl van vtwonen.

Als je veel boeken wilt uitstallen, dan zul je op de een of andere manier toch ervoor moeten zorgen dat het geen rommel wordt. Boekenkasten hebben namelijk vaak geen deuren, dus alles wat je er in opbergt, is automatisch onderdeel van je interieur. Het antwoord hierop: sorteren, zegt Barbara.

,,Het probleem van boeken is dat ze voor onrust zorgen. De kunst is dus om rust terug te brengen. Dat kan op kleur, door ze hier en daar te draaien of door ze te groeperen en af te wisselen met accessoires. Hetzelfde geldt voor stellingkasten en wandkasten.”

Waar begin je, alles eruit halen?

,,Ja, dat kan. Je moet het zien als het maken van een compositie. Je kunt nuttige en praktische dingen combineren met mooie accessoires. Probeer het kleurenpalet beperkt te houden. Niet tien verschillende kleuren, maar vijf. Als er te veel boeken in de kast staan, kun je ze misschien ook op andere plekken in huis kwijt. Zo is het heel leuk om een biblioduct om de deur te maken. Je hangt planken op naast en boven de deur waar je de boeken op legt. Varieer staande en liggende boeken. Als ze liggend zijn, kun je er iets bovenop zetten. Dan moeten het wel boeken zijn die je niet al te veel gebruikt natuurlijk.”

Wat voor soort accessoires staan mooi in een boekenkast?

,,Een tafellamp, een vaas, een kandelaar, een mooi beeld. Wat je nu veel ziet, zijn bijzondere sculpturen. Planten kunnen ook altijd, fotolijstjes, een staande spiegel op ooghoogte. Een opbergmand kan ook handig zijn om wat rommel uit het zicht te houden. Hoe je alles vervolgens neerzet is een kwestie van proberen. Er zijn geen vaste regels, dus gebruik vooral je gevoel. Overigens zijn er ook prachtige boekensteunen met organische vormen, die een kunstwerk op zich zijn.”

Je ziet ook wel eens dat mensen hun boekenkast schilderen...

,,Het kan mooi zijn als je hem dezelfde kleur geeft als de muur. Dan ontstaat er meer eenheid in de woonkamer. Sommige mensen vinden het mooi om de achterwand van de kast te behangen, al is dat wel een rotklusje en kan dat de kast drukker maken. Als je een boek hebt met een kunstige cover, zou je die wel als foto tegen de achterwand tentoon kunnen stellen.”

