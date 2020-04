Op zoek naar een zonnescherm of terrasoverkapping? Dit moet je weten

Wie wil investeren in goede zonwering wordt misschien duizelig van de mogelijkheden. Ga je voor een ouderwets zonnescherm, of hippe terrasoverkapping? En wat zijn dan de opties? Hier volgen alle voor- en nadelen op een rijtje.

Het is lekker weer en waar we normaal gesproken uitrukken naar het strand, of het terras, zitten we nu uitsluitend in eigen tuin. Voor sommigen is de coronacrisis een extra reden om te investeren in goede zonwering. Dat beamen leveranciers. Het is weliswaar minder druk, maar mensen zijn wel ‘makkelijker’ in hun besluitvorming. ,,Veel mensen verwachten thuis te blijven deze lente en zomer’’, zegt Ronald den Outer, verkoper bij Ambiance Rotterdam, leverancier van zonneschermen en terrasoverkappingen. ,,Dus ze willen maximaal genieten van hun eigen huis en tuin.’’

Buiten een parasol kun je gaan voor een zonnescherm of terrasoverkapping voor in de tuin. Het ouderwetse zonnescherm gaat al even mee, en is al ‘jarenlang een populaire optie’, volgens Alex van Noppen, eigenaar van Geers Zonwering. Een terrasoverkapping is met name de afgelopen jaren hip geworden. De constructie rust op palen en is iets ‘blijvends’. ,,Het verlengt je woning met een soort buitenkamer. Tegelijkertijd lever je wel een stuk tuin in. Heb je die ruimte wel?’’, vraagt Van Noppen daarom regelmatig aan zijn klanten.

Uitvalscherm

Volledig scherm Gemotoriseerd uitvalscherm met afstandsbediening. © Vitrona en Luxaflex Het zonnescherm is daarentegen een flexibele keuze, omdat je het ‘makkelijk in en uit kunt doen’, volgens Van Noppen. Wie op zoek is naar een zonnescherm heeft grofweg drie opties: Het uitvalscherm, een markies, of een knikarmscherm. Die eerste is de meest betaalbare variant. Bij bouwmarkt Karwei ben je voor een klein uitvalscherm van 1 meter bij 1 meter, ongeveer 370 euro kwijt. Let wel: dat is nog zonder elektrische bediening, wat bijna niet meer voorkomt. ,,De nieuwste uitvalschermen zijn allemaal elektrisch’’, zegt Roald Hageman, verkoper van Vitrona, een leverancier van zonneschermen en terrasoverkappingen.



Uitvalschermen zijn goed opgewassen tegen de wind. Daarom zie je ze vaak bij flats. Er is wel een ‘maar’. Bij dit type is vaak geen vrije doorloop mogelijk. Dat houdt in dat je moet bukken als je eronder door wilt lopen. Zitten is vaak ook lastig. Het uitvalscherm is daarom met name bedoeld voor de verkoeling binnenshuis. Wanneer je de ruimte eronder niet nodig hebt, is dit scherm wel een goede keus, volgens Hageman. ,,Bijvoorbeeld bij ramen en deuren die naar binnen open gaan, of ramen op grote hoogte.’’

Markies

Een traditioneel scherm is een markies. ,,Dit type houdt ook zonlicht van opzij tegen en zie je vaak bij klassieke huizen. Bij boerderijen of jaren 30-woningen staat het goed’’, zegt Hageman. Een markies is groter en boller dan een uitvalscherm, maar omdat het scherm afhelt, stoot je vaak nog steeds je hoofd aan het doek. Al zijn er ook modellen waarmee je wel ruimte voor een doorloop creëert (‘het petmodel’). Qua kosten ben je duurder uit dan een uitvalscherm. Bij Karwei betaal je voor een kleine markies met een breedte van 1 meter en een uitval van 1 meter, 917 euro.

Knikarmscherm

Een knikarmscherm is een scherm voor boven je terras en kan tot wel vier meter naar voren. ,,Dit scherm verkopen wij nog steeds het meest’’, zegt Hageman. ,,Je kunt bepalen hoeveel zon en hoeveel schaduw je wilt. In de praktijk laat je hem liever niet openstaan als je weggaat, want het weer kan zomaar omslaan.’’

Dat is een nadeel: een knikarmscherm is vanwege de lange, buigzame armen minder bestand tegen windvlagen. Een knikarmscherm in het midden-hoog segment kan maar tot en met windkracht 4 aan, laat Martijn Westenbrink, verkoopleider van Weinor weten, een Duitse fabrikant van overkappingen en schermen. ,,De ‘mindere’ schermen tot en met windkracht 3. Als je een kwalitatief scherm hebt gaat die tot dertig jaar mee’’, schat hij.

Volledig scherm Gemotoriseerd knikarmscherm met afstandsbediening. © Vitrona en leverancier Luxaflex

Een knikarmscherm is doorgaans prijziger dan de voorgaande opties. ,,Vanaf ongeveer 2000 euro heb je een zonnescherm uit het midden-hoogsegment’’, berekent verkoper Van Noppen. Bij bouwmarkt Karwei heb je een scherm met een breedte van 4 meter en een uitval van 3 meter, voor 1000 euro. Let wel: dat is nog zonder elektrische bediening en decoratief patroon.

Textiele overkapping

Een scherm voor intensiever gebruik, is een textiele overkapping, dat tot wel vijf meter naar voren kan. ,,Hij is bevestigd aan de gevel, heeft een rails en twee staanders’’, zegt Westenbrink. ,,Het doek is daarom veel beter bestand tegen wind en regen. Wel tot ongeveer windkracht 5. Het is een soort tussenoplossing, want je hebt een stabiel(er) scherm in je tuin, zonder een houten of glazen stellage, die veel ruimte inneemt.’’ Een voordeel van deze constructie is dat je makkelijk het ‘cabrio-effect’ kunt creëren. ,,Soms doe je hem open en soms doe je hem dicht. Precies waar je zin in hebt.’’

Bij een textiele overkapping lopen de prijzen uiteraard weer op. Al is dat ook sterk afhankelijk van de materialen en opties, benadrukken leveranciers. Maar 4000 euro ben je in het midden- hoogsegment zeker kwijt.

Volledig scherm Een textiele overkapping. © Weinor

Terrasoverkapping

Quote Een overkap­ping? Zorg ervoor dat je bankreke­ning toereikend is Ronald den Outer, Ambiance Rotterdam Een ‘echte’ terrasoverkapping is een meer definitieve oplossing. Het heeft dragende palen, een dak en soms schuifwanden. Aan veel woningen zie je zo’n buitenkamer, volgens Westenbrink. ,,Het is absoluut een trend. We willen in en rondom het huis een steeds aangenamere plek creëren. Bovendien hebben veel mensen een prachtige loungeset met grote kussens, die ze ook met regen willen laten staan. Voor die mensen is zo’n vaste constructie een goede keuze.’’

Met name de glazen overkapping is hip. Een alternatief voor glas is polycarbonaat. Alleen zou Westenbrink dat minder snel aanraden. ,,Kunststof maakt heel veel geluid met regen en is een stuk minder belastbaar. Bovendien blijft het veel minder mooi dan glas.’’ Als je dan toch geld uitgeeft, kun je beter voor de kwalitiatief hoogwaardige optie gaan, vinden alle leveranciers.

Volledig scherm Een glazen terrasoverkapping. © Weinor

En geld kost het. ,,Met een overkapping ga je van een heel ander budget uit, dan bij een zonnescherm’’, zegt Den Outer. Je hebt natuurlijk verschillende materialen; hout is meestal het goedkoopst. Bovendien zijn er veel extra’s waardoor het bedrag snel oploopt, zoals een ingebouwd zonnescherm, schuifwanden, heaters en verlichting. Van Noppen: ,,Een glazen overkapping - de meest gewilde variant - heb je vanaf 5000 euro. En dan ben je er nog niet.’'

Lamellen dak

Dan heb je nog de overkapping met lamellen dak. ,,Die is ook erg in trek’’, laat Hageman weten. ,,Overdag doe je de lamellen open, zodat je kunt genieten van de zon, en in de avond kun je ze weer sluiten. Je kunt de overkapping ook weer aanvullen met schuifwanden om je af te schermen van de wind.’’ Wederom kun je het dus weer zo gek maken als je zelf wilt. Daarom een tip voor geïnteresseerden, van verkoper Den Outer: ,,Een overkapping? Zorg ervoor dat je bankrekening toereikend is.’’