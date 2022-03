Opeens worden vluchtelingen opgevangen in het huis van Salina en zij wist van niks. 'Waar moet ik heen?’

Een Oekraïense vluchte­ling in huis halen is niet zomaar iets: hier moet je op letten

EINDHOVEN - Het idee is zeer nobel, maar denk wel even goed na voor je thuis Oekraïense vluchtelingen opvangt. Dat is de boodschap van Takecarebnb, een stichting die sinds 2015 asielzoekers onderbrengt bij gastgezinnen. Het motto: combineer een warm hart met een koel hoofd.

7 maart