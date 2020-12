Open haard is gezellig, maar ongezond: ‘Stook zo min mogelijk, liever helemaal níet’

Als het kwik daalt, is de verleiding groot een houtblok extra op het vuur te gooien. Veel Nederlanders doen dat maar al te graag, zeker met de feestdagen. Maar aan Paulien van der Geest van de onafhankelijke adviesorganisatie Milieu Centraal is dat niet besteed. Zij heeft niet eens een haard of kachel. ,,En die komen er ook niet’’, zegt ze stellig. ,,Bij de verbouwing van ons nieuwe huis enkele jaren geleden had de architect een leuke open haard bedacht. Ik ben zo blij dat we daar destijds een streep door hebben gezet. Het is namelijk een verre van efficiënte manier om je huis te verwarmen. Bij een open haard verdwijnt zo’n 90 procent van de warmte direct via de schoorsteen. Bij een houtkachel is dat tussen de 20 en 40 procent.’’