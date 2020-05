Opgelicht door de sleutelmaker? ‘We kunnen alleen mensen bewust maken’

Als je jezelf hebt buitengesloten, is het wijs om goed op te letten als je een slotenmaker belt. Er opereren flink wat malafide sleutelmakers op de Nederlandse markt. Hoewel je in zo’n geval snel weer binnen staat, valt de rekening vaak hoog uit. Journalist Marloe van der Schier overkwam het zelf.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt per maand zo’n twintig meldingen per maand over slotenmakers. Ze brengen hoge bedragen in rekening en maken misbruik van de situatie van consumenten die ‘snel hulp zoeken als zij zijn buitengesloten’, aldus ACM.



Ook het televisieprogramma Opgelicht wijdde er recent nog een uitzending aan en ook De Consumentenbond zei eerder wekelijks klachten te ontvangen van consumenten over facturen van slotenmakers die variëren van 200 tot meer dan 1000 euro. Op internetfora staat het vol met ervaringen.

Hoe dit soort oplichters te werk gaat, ontdekte ik onlangs zelf. ,,Heel goed dat u een inbraakstrip hebt, mevrouw. Maar in dit geval maakt dat het lastiger. Anders had ik de deur zo open gehad.” Twee jonge mannen, trainingspakken aan, staan bij onze voordeur. Ons slot is kapot, mijn man en ik staan buiten en deze mannen komen de deur open maken. Boren, wrikken, timmeren, er komt zelfs een koevoet aan te pas. ,,Het slot zit echt heel erg vast”, zegt de slotenmaker. Gelukkig staan we zo’n drie kwartier later toch binnen. Op dat moment zijn we nog opgelucht.

Dat verandert snel. Alles bij elkaar, inclusief een nieuw slot, moeten we zo’n 900 euro afrekenen. En dat is exclusief btw. Dus reken maar uit. De inboedelverzekering vergoedt alles, verzekerde de slotenmaker nog die middag toen hij mijn vriend en mij de rekening toeschoof. Helaas: dat bleek niet het geval. Het slot dat de slotenmakers ons verkochten, bleek toen we ’s avonds de prijs opzochten, bovendien niet meer dan 50 euro te kosten. Wonder boven wonder krijg ik de slotenmakers nog aan de lijn, na drie keer bellen. De hoge prijs voor het slot is te verklaren ‘door de marge die de baas rekent’.

Buitenproportioneel

Bart Adema, bestuurslid van branchevereniging Nederlandse Sleutel- en Slotenspecialisten gilde (NSSG) herkent de signalen. ,,Ik weet niet precies wat de situatie was en wat dit zou moeten kosten, maar deze prijs is buitenproportioneel. Het uurtarief is gemiddeld zo’n 75 euro per uur. Daar komt nog wel wat materiaalverbruik, voorrijkosten en misschien een weekendtoeslag bij, maar zo’n hoog totaalbedrag heb ik nog nooit in rekening gebracht.” De branchevereniging hoort regelmatig dit soort verhalen. ,,Er is moeilijk iets tegen te doen, wij kunnen alleen mensen bewust maken”, zegt Adema.

,,De malafide slotenmakers kopen advertenties in op Google, waar wij als kleine bedrijfjes met minder budget niet tegen op kunnen”, legt hij uit. ,,En het vervelende is dat wij vervolgens degene zijn die ze weten te vinden en klagen als ze alweer geld moeten betalen om hun probleem op te lossen.” Ook heeft Adema meegemaakt dat zijn naam misbruikt wordt. ,,Een klant vraagt dan of hij met sleutelspecialist Adema spreekt, dat wordt vervolgens bevestigd. Achteraf moet ik ze vertellen dat ze mij helemaal niet hebben gesproken.” De branchevereniging baalt er van want dit is ‘een hartstikke mooi vak’.

Boetes

De ACM is op dit moment samen met de politie bezig met een onderzoek naar misstanden bij sleutelboeren, aldus een ACM-woordvoerder. ,,Dit kan resulteren in het opleggen van boetes die kunnen oplopen tot 900 euro per overtreding.” Daarnaast zijn ze bezig om de misleidende websites aan te pakken en proberen ze consumenten te informeren over de betrouwbaarheid van slotenmakers.