Ophef om advertentie voor woning: ‘Medemblik houdt niet van buitenlanders’

arbeidsmigrantenDe gemeente Medemblik is boos over een ‘racistische’ advertentie voor de verhuur van een woning in die plaats. De verhuurmakelaar stelde in de tekst dat de gemeente ‘niet van buitenlanders houdt’ en een ‘anti-migrantenbeleid’ voert. De advertentie is na alle ophef verwijderd. De gemeente neemt juridische stappen.

Match Makelaars verhuurt in opdracht van de eigenaar de vijfkamerwoning aan het Westereiland in Medemblik. De advertentie werd twee weken geleden op verschillende sites gezet, waaronder op Funda. ‘De Gemeente Medemblik houdt niet van buitenlanders dus u kunt hier helaas niet wonen. Er is en anti-migrantenbeleid’, schreef de makelaar in de advertentietekst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De gemeente Medemblik, die veel vragen kreeg na ophef op sociale media, is woest over de tekst. Een woordvoerster noemt de tekst ‘racistisch’. ,,Wij nemen afstand van deze discriminerende en kwetsende berichtgeving en ondernemen juridische stappen. Wij hebben geen invloed op wat een makelaar in een advertentie zet.”

De gemeente zegt arbeidsmigranten juist te omarmen. Onlangs stelde ze daar beleidsregels voor op. Daarin staan op welke plek onder welke voorwaarden arbeidsmigranten zich in Medemblik mogen vestigen.

Dwangsom

Match Makelaars zegt dat de omstreden passage juist een reactie is op het beleid van de gemeente. De afgelopen zeven maanden woonden in het huis drie Britse arbeidsmigranten en een Nederlander. Maar volgens de verhuurmakelaar moesten zij van de gemeente onder dreiging van een dwangsom het huis uit, omdat daar volgens het bestemmingsplan maar één huishouden in de woning mag wonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,In veel gemeenten is discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten”, zegt Denis Stello van Match Makelaars. ,,Dat hebben we met de tekst willen aangeven. Bedrijven zijn wanhopig.”

Ongelukkig geformuleerd

De makelaar beseft dat het misschien wat ‘ongelukkig geformuleerd’ is en hij misschien beter het woord ‘arbeidsmigrant’ had kunnen gebruiken. ,,Het is hoe je het woord ‘migrant’ interpreteert. Een vluchteling uit Syrië of een blanke Engelsman die hier voor een bedrijf werkt. Het zijn buitenlanders. Hoe hadden we dit anders moeten omschrijven?”

Stello zegt dat Match Makelaars met de advertentietekst ‘iets wil losmaken’. ,,Wij zijn helemaal niet racistisch. Maar hoe gaan we in Nederland om met de huisvesting van arbeidsmigranten?”

De verhuurmakelaar heeft de advertentie vanwege de boze reacties verwijderd. De woning is inmiddels ‘zo goed als’ verhuurd, zegt Stello. Niet aan arbeidsmigranten dus. ,,En voor juridische stappen van de gemeente ben ik totaal niet bang.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: