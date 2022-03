Opvang Oekraïners ten koste van antikraakwoners: ‘Asociaal en kan leiden tot spanningen’

In Zuidhorn heeft de gemeente haar oog laten vallen op een oude school als opvangplek. De acht antikraakbewoners hebben van de beheerorganisatie te horen gekregen dat ze er over 28 dagen (de vastgelegde norm voor antikraak wonen) uit moeten zijn. In Krimpen aan den IJssel geldt hetzelfde voor de antikraakbewoners van een voormalige muziekschool. De gemeente Edam-Volendam kiest voor een voormalig verzorgingstehuis met zo'n zeventig kamers in Edam als opvangplek. In het pand worden echter al twaalf kamers antikraak bewoond. Die bewoners mogen wel blijven, maar moeten verhuizen naar de begane grond, de Oekraïners komen op de verdiepingen erboven.



De huidige bewoners stellen er begrip voor te hebben dat de Oekraïners moeten worden opgevangen. Maar vinden het zuur dat zij daardoor hun woonruimte verliezen. Sommigen vrezen dat ze op straat komen te staan, antikraak wonen was voor hen alleen een optie omdat er geen andere alternatieven meer waren op de ongekend krappe woningmarkt.



,,Mensen inwisselbaar maken zonder alternatief te bieden is asociaal. Iedereen verdient woonzekerheid", stelt Abel Heijmans van de Bond Precaire Woonvormen. ,,Flexibilisering en het afpakken van huurrecht door de overheid kan zo erg makkelijk leiden tot spanningen tussen precair wonende groepen. Dat hen dit risico in de schoenen wordt geschoven door een falende overheid, die zelf het recht op huisvesting niet kan waarborgen, is bizar.”