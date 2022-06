Ouderen moeilijk te bewegen naar kleiner huis om plaats te maken voor gezin: ‘Ik wil niet méér betalen’

Speeddaten om vrijgezel­le huurders te koppelen: ‘Er werd flink geflirt’

Tientallen singles in Den Haag zijn dit weekeinde aan elkaar gekoppeld door de Haagse woningcorporatie Staedion. De verhuurder hoopt dat mensen elkaar zo leuk vinden dat ze gaan samenwonen en dat daardoor woningen vrijkomen voor andere woningzoekenden. Of cupido heeft toegeslagen op die avond zal nog moeten blijken. ,,We hebben hele mooie ontmoetingen gezien.’’

14 juni