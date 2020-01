Plan voor andere manier van toewijzen sociale huurwoningen

Het is een van de eerste stappen om het verdeelsysteem van sociale huurwoningen anders aan te pakken dan nu. Vanwege de lange wachtlijsten, die in sommige steden oplopen tot wel langer dan tien jaar, kunnen veel mensen niet verhuizen terwijl dat wel gewenst of zelfs noodzakelijk is.

Vijftien gemeenten en veertien woningcorporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland vinden dat woningzoekenden meer kans moeten maken op een woning. De vijftien gemeenteraden zullen uiterlijk eind 2020 een beslissing nemen over het voorstel.

Punten verdienen

Het nieuwe systeem gaat werken met verschillende soorten punten die je als woningzoekende kunt verzamelen: wachtpunten (inschrijfduur), zoekpunten (de mate waarin iemand actief zoekt naar een woning) en spoedpunten. Spoedpunten worden bij drie omstandigheden toegekend: gescheiden ouders met kinderen, inwonende gezinnen en thuiswonende, problematische jongeren. Aan de hand van de wacht-, zoek- en spoedpunten wordt iemands nummer op de lijst bepaald bij het toewijzen van een sociale huurwoning.

Burgers kunnen bij colleges inspreken als het voorstel wordt behandeld. De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen) is tevreden met het geboekte resultaat van de samenwerkende gemeenten: ,,Woningen zijn schaars en zo zorgen we ervoor dat de sociale huurwoningen terechtkomen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben.”

Landelijke website?

Een ander probleem waar het verdeelsysteem mee te maken heeft, is dat de inschrijving voor sociale huurwoningen per regio verloopt. Als je staat ingeschreven in de ene regio, dan vervalt de wachttijd op het moment dat je je inschrijft bij een andere regio, bijvoorbeeld omdat je daar voor een baan of de liefde naartoe wilt verhuizen.