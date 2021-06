'Planten die te vaak water krijgen, worden lui’

Hoe weet je dat het tijd is om je planten water te geven?

,,Het is een fingerspitzengefühl dat je moet ontwikkelen. Je kunt niet altijd aan je planten zien dat ze water nodig hebben. Slaphangende planten kunnen een teken zijn van droogte, maar planten worden ook slap als ze te veel water hebben gekregen. Twijfel je of je water moet geven, steek dan je vingers in de grond en voel hoe droog die is. Is de grond kurkdroog, dan heeft hij water nodig.