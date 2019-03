Prefab-huizenbouwer in de problemen na ontdekking ernstige gebreken

Tientallen nieuwbouwhuizen in Apeldoorn, Zeewolde, Ede en Culemborg kampen met grote scheuren in muren en plafonds, lekkages, scheve kozijnen, tocht- en vochtproblemen en trillende vloeren. Het gaat in al deze gevallen om prefab-huizen van de firma Slokker Innovate uit Zeewolde. Slokker verkocht afgelopen jaren honderden van die woningen en is nu flink in de problemen geraakt.

Woningbouwcorporatie SallandWonen twijfelt over de bouw van twintig kant-en-klare woningen door het bedrijf. Aanleiding zijn de onthullingen van De Stentor over verzakkingen, scheuren en tochtproblemen met woningen in Apeldoorn, Zeewolde, Culemborg en Ede.

Dwangsom

Volledig scherm Slokker bouwt in sneltreinvaart woningen in Ermelo. Het bedrijf is nu in opspraak geraakt vanwege ernstige gebreken bij deze huizen. © Ruben Schipper Het bouwbedrijf hangt daarnaast een dwangsom boven het hoofd. De fabrikant van kant-en-klare woningen hield zich niet aan de bouwvergunning bij de realisatie van een woningproject op het Enka-terrein in Ede. Dat bevestigt Omgevingsdienst De Vallei, de toezichthouder voor bouwvergunningen in Ede. De SP in Apeldoorn heeft inmiddels raadsvragen gesteld over de kwestie. Ook in die stad zijn onlangs tientallen van deze woningen opgeleverd.

Danny Veerman, bouwkundig inspecteur: ,,Hier is sprake van een combinatie van ontwerp-, constructie- en opleverfouten. Dit heb ik niet eerder in deze omvang meegemaakt.” Hoewel de woningen niet meteen in elkaar storten, is het maar de vraag of alle fouten opgelost kunnen worden, stelt Veerman.

Klachten

Een deel van de kopers kampt dik anderhalf jaar na oplevering nog altijd met een waslijst aan oplever- en constructieproblemen. Een aantal van hen heeft een advocaat in de arm genomen, een deel weigert de laatste 5 procent van de koopsom te voldoen zolang de problemen niet zijn opgelost.

Slokker erkent dat de communicatie met kopers beter moet en stelt dat er nog een ‘beperkt’ aantal klachten open staat. Het bedrijf zegt dat onderbezetting de oorzaak van de problemen is en belooft alles ‘vanzelfsprekend’ op te lossen.

Twijfel kwaliteit

SallandWonen gaat de zorgwekkende signalen over de kwaliteit van de woningen nu eerst ‘diepgaand onderzoeken’. De corporatie maakte onlangs met trots bekend twintig prefabwoningen van Slokker te laten bouwen in Broekland, Raalte, Heeten en Olst. ‘In de pers zijn recent verhalen verschenen die twijfel doen ontstaan over de kwaliteit van de producten en de service van Slokker Innovate’, schrijft de corporatie in een verklaring. SallandWonen beslist na de onderzoeksresultaten of zij definitief met de aannemer in zee gaan. ‘Ons uitgangspunt is dat onze huurders wonen in kwalitatief goede, veilige en betrouwbare woningen.’