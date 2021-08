Prijs van koopwoningen nu ruim 74 procent hoger dan op dieptepunt crisis

Bestaande koopwoningen waren in juli 16,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na oktober 2000, toen de koopwoningen ook 16,3 procent duurder waren dan het jaar ervoor. De prijsstijging zet in de zomer gewoon door, waardoor huizen bij verkoop nu ruim 74 procent duurder zijn dan in juni 2013.

Dat blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Sinds 2013 lopen de grafieken omhoog. In 2019 leek het tij te keren, maar in het coronajaar 2020 braken de woningprijzen tot ieders verrassing records.

Inmiddels denken economen van de grootste banken en eveneens De Nederlandsche Bank (DNB) dat de huizenprijzen nog even doorstijgen. DNB verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met gemiddeld 10 procent omhoog gaan, volgend jaar met 5,5 procent en in 2023 met 3,5 procent, waarbij moet worden aangetekend dat economen er vaak naast zitten met hun voorspellingen. De verwachting is gebaseerd op de grote bestedingsruimte bij huizenkopers, de lage hypotheekrente, weinig werkloosheid en het gekrompen woningaanbod. Met mogelijke fiscale ingrepen door een nieuw kabinet wordt geen rekening gehouden.

Woningmarktonderzoeker Maartje Martens wijst erop dat het grootste probleem van de huizenmarkt momenteel de betaalbaarheid van huurwoningen is. ,,De prijzen zijn zo hoog, dat huurders er bijna niet meer tussen komen. Woningen die nog enigszins betaalbaar zijn, worden weggekaapt door beleggers en verhuurd tegen hoge prijzen. Er is daardoor een wedloop gaande die een ingewikkelde dynamiek veroorzaakt. Het komt erop neer dat de doorstroming op een zeker moment stagneert. Dat hoeft niet te betekenen dat de prijzen alleen maar blijven stijgen, want dat is afhankelijk van wat mensen kunnen financieren. Het tij kan altijd keren.”

Huizenzoekers volhardend

Sinds juli 2020 blijven het actieve zoekgedrag van woningkopers en hun pogingen een woning te bemachtigen aanhoudend hoog, constateert Funda in maandelijks onderzoek onder bezoekers van de huizensite. Volgens de Funda Index leiden tot op dit moment de daling van het koopvertrouwen (-22 procent) en een lichte daling van de koopintentie (-2 procent) in het afgelopen jaar niet tot minder concurrentie op de woningmarkt. Vooral het eerste halfjaar van 2021 laat zien dat kopers niet terugdeinzen en volhardend blijven in hun zoektocht naar een woning, stelt Funda.

Bij de financiële crisis die begon in 2008 zijn de prijzen nog wel even omlaag gegaan, waardoor veel huizen onder water stonden, zo valt af te lezen op het Vastgoeddashboard van het Kadaster. De waarde was lager dan de uitstaande hypotheek, waardoor mensen die moesten verhuizen met een restschuld achterbleven. In 2013 lagen de prijzen gemiddeld 23 procent lager dan vijf jaar daarvoor.

Volledig scherm De prijzen zijn na een dip tijdens de huizencrisis snel omhoog geklommen. © Kadaster

