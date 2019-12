Proeven met starterswoningen bij ouderen in huis óf in de tuin

,,Het klinkt misschien vreemd”, zegt directeur-bestuurder Moniek van Balen van UWOON, ,,maar wij hebben wel iets van Pippi Langkous. We zoeken graag het avontuur op om nieuwe of vernieuwende oplossingen te ontwikkelen, in het belang van onze huurders.”

Van Balen doelt op het plan van UWOON om op vrijwillige basis woonunits in achtertuinen van huurders te plaatsen. ,,Daarmee vangen we twee vliegen in één klap. Jongeren krijgen betaalbare huisvesting, huurders verlaging van hun maandelijkse huur. Met misschien wel de gezelligheid van een extra buur op de koop toe.”

Het gaat om woonunits van zo’n 12 tot 25 vierkante meter met alles erop en eraan, inclusief nutsvoorzieningen. Er is ruimte voor een bed, keuken en badkamer. De huurprijs is maximaal 400 euro. Huurders van wie de tuin is, zouden een korting van zo’n 150 euro kunnen krijgen. ,,Dit kan enkele tientallen plekken voor jongeren opleveren”, verwacht Van Balen. ,,Wij denken dat het een mooie oplossing is om op korte termijn betaalbare woningen toe te voegen aan de woningvoorraad.”

Woningen ombouwen

Ook in Son en Breugel (Brabant) wordt geprobeerd op een handige manier snel extra woonruimte te creëren voor starters. Stichting Statiegeld op Jeugd zag een gouden combinatie. Dat leidde tot een proef waarbij woonunits voor starters worden aangeboden in de koopwoning van senioren. In ruil voor een helpende hand sparen jongeren tijdens hun verblijf voor de kosten koper.

Amanda Schiltmans constateerde dat steeds meer senioren graag kleiner willen wonen wanneer de kinderen het huis uit zijn, maar dat er onvoldoende seniorenwoningen beschikbaar zijn. ,,En eigenlijk willen senioren hun huis, straat en woonwijk ook niet uit”, zegt ze. ,,Ze hebben er immers goede herinneringen en zijn bekend met de buurt. Het gevolg is dat kamers en zolders leegstaan.”

Hulp

Onder de naam Statiegeld op Jeugd bedacht Schiltmans het idee om de leegstaande ruimtes in de woningen van senioren te transformeren naar een zelfstandige woonunit voor starters, met eigen opgang en faciliteiten. ,,Op deze manier krijgen deze leegstaande vierkante meters een zinnige herbestemming. En meer dan dat. Want wanneer je ouder wordt, is het handig om soms wat hulp te krijgen bij bijvoorbeeld tuinonderhoud, boodschappen doen en computergebruik. Het is dan fijn dat er iemand is die je hierbij kan helpen.

De persoonlijke hulptaken van de jongere aan de oudere bepalen we per woonsituatie. Als tegenprestatie voor hun helpende hand sparen jongvolwassenen een vast deel van hun huur maandelijks in een denkbeeldige statiegeldpot. Dat is bedoeld voor de kosten koper die ze nodig hebben om uiteindelijk zelf een woning te kopen.”

De proef loopt in Son en Breugel. ,,Daar zijn we nu druk bezig met de vergunning rondkrijgen”, zegt Schiltmans. ,,Dan kunnen we de gas-, elektra- en watermeter splitsen en de aanpassing aan de woning realiseren. Woningsplitsing is pas toegestaan na toestemming van de gemeente. In sommige gemeenten mag dit al, bij andere moet een procedure worden gestart.”