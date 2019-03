PvdA Gelderland wil NUON-geld inzetten voor bouw betaalbare woningen

De provincie Gelderland is de rijkste provincies van Nederland door de verkoop van aandelen in energiebedrijf Nuon, in 2009. De provincie heeft daardoor 4,4 miljard euro op de bank staan. Ook Noord-Brabant, Limburg en Friesland hebben veel geld. In Gelderland is de afgelopen jaren zuinig omgegaan met het vermogen, maar rond de verkiezingen van morgen zwelt de oproep er iets mee te doen aan.

Een gemeente gaat over woningbouw, maar de provincie over ruimtelijke ordening. Daarom wil de PvdA met het geld gemeenten helpen om betaalbare woningen te bouwen. ,,Tot 2030 moeten er 100.000 woningen bij worden gebouwd in Gelderland, daar is iedereen het over eens’’, zegt lijsttrekker Peter Kerris. ,,Maar wat voor woningen dat zijn, daar verschillen we over van mening. De VVD wil dat lekker aan de markt overlaten. Dan weet ik wel wat voor huizen er gebouwd en verkocht worden: dure woningen voor de happy few.’’

‘Aanbod te laag’

,,De markt faalt, het wordt tijd dat de provincie de stuurknuppel pakt’’, vindt Kerris. ,,Er wordt niet of nauwelijks gebouwd naar de behoefte die er is. Starters en jonge gezinnen komen er niet tussen en ook ouderen die kleiner willen gaan wonen, vallen buiten de boot. Het aanbod dat er ligt is eenvoudigweg veel te laag en veel te duur.’’ De PvdA wil met die 100 miljoen euro gemeenten stimuleren om projectontwikkelaars te verplichten ook goedkope huur- en koopwoningen te bouwen.