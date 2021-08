Remco en Diana kochten voor prijs rijtjeshuis in de Randstad een woonboerderij in Twente

Tussen de weilanden staat de boerderij met een rieten dak. Daarachter de belangrijkste reden om te verhuizen: het bijgebouw voor de bed and breakfast. En daar weer achter iets wat in de Randstad nooit gelukt was: een kwart hectare grond en nog eens een halve hectare weiland. Dat laatste is ongeveer gelijk aan een voetbalveld. Remco van Amersfoort voelt zich zo goed op deze plek. ,,Alles wat ik nodig heb, is hier.”