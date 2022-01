Richard en Marc willen jouw huis kopen, maar zijn in het echt beleggers: ‘De situatie is al dramatisch’

Stress en wanhoop bij bewoners door sloop van 96 huizen: Waar moeten al die mensen naartoe?

De stress knaagt dag en nacht. Bewoners van het Oranjekwartier in Voorburg moeten voor een paar jaar een ander thuis zien te vinden. Hun huizen worden gesloopt. En de vraag is nog maar of ze kunnen terugkeren naar hun geliefde plek. ,,Ik word er midden in de nacht van wakker.”

6 januari