Roelof (49): ‘Het is niet zo milieuvriendelijk, maar ik vind hout stoken leuk’

energierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Roelof Blanken (49) uit Scheemda.

Hoe woont u?

,,Samen met mijn partner en drie kinderen woon ik in een vrijstaand huis in Scheemda (Oost-Groningen). We hebben het huis in 2008 laten bouwen. Het heeft 183 vierkante meter woonoppervlak en in 2018 hebben we er nog 26 vierkante meter bijgebouwd om het huis levensloopbestendig te maken. Dat deel is nu een speelkamer voor de kinderen, later zou je er een badkamer en slaapkamer van kunnen maken. Onze woning is goed geïsoleerd en we hebben sinds vorig jaar achttien zonnepanelen. Die liggen op het westen. Op het zuiden was beter geweest, maar dan zouden ze aan de voorkant van het huis liggen en dat wil ik niet.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,We kregen over de periode december 2019 tot en met november 2020 uiteindelijk 1.870,72 euro terug. We betaalden 155 euro per maand. Waarom zo hoog? Dat vind ik fijn. Ik zie het als een lekker spaarpotje. Ik zet het termijnbedrag altijd zo hoog mogelijk. Op de bank levert het ook niets op en daar is de verleiding groter om het geld toch op te maken. Ik ben gek op spaarpotjes. Nu krijgen we met kerst toch een soort extraatje. Onderaan de streep zijn onze energiekosten dus -135,72. Dat was op basis van 2312 kWh stroom en 132 kuub gas. We hebben 2255 kWh teruggeleverd, waardoor de energiebelasting lager uitviel. Daar kwam nog 125 euro overstapkorting bovenop.

De achttien zonnepanelen hebben ons zo’n 700 euro gekost. Dat komt omdat we aardbevingsschade hebben gehad. We zitten een kilometer van een groot gasveld hier in Groningen. Daarom kregen we 4000 euro subsidie voor een energiebesparende maatregel. De schade is overigens netjes opgelost.”

Bent u zuinig met energie?

,,Het is een soort sport geworden om ieder jaar geld terug te krijgen. We zijn wel zuinig, we hebben natuurlijk overal ledlampen en laten deuren niet onnodig openstaan. De kinderen van 10, 9 en 7 jaar hebben een elektrisch kacheltje in de speelkamer. We laten ze natuurlijk niet in de kou zitten.

Het zuinig zijn heeft wel grenzen. Het is gunstiger om op gas te besparen dan op elektriciteit. We hebben een houtkachel die ik iedere dag aansteek. We kopen ieder jaar 8 kuub gekloofd hout van een dagbesteding. Dat moet dan een jaar drogen. Kost ons ongeveer 400 euro op jaarbasis dus eigenlijk moet je dat bij de energierekening optellen. Het is niet zo milieuvriendelijk, maar ik vind het stoken leuk. Het geeft sfeer en we besparen op gas. Meer mensen in onze buurt doen het. Ik zie geen reden om het niet te doen.”

Woont u prettig?

,,Zeker. We hebben de tuin op het noorden. We wonen aan de rand van het dorp, dus als ik boven uit het raam kijk, zie ik over kilometers veld. Het is relatief goedkoop. Wij werken allebei voor de overheid. Mijn standplaats is Utrecht, dat is 2,5 uur met de trein, maar daar ben ik eigenlijk nooit. Ik werk veel thuis en door corona zitten we al sinds 13 maart thuis. Ons hoor je niet klagen hier, we zitten heerlijk comfortabel.”

Verantwoording

Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. Hoewel de energierekening negatief was, heeft de redactie de 400 euro aan houtstookkosten meegerekend. Dat zijn immers kosten voor de verwarming van het huis.

