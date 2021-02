Roep om meer hout in woningbouw zwelt aan

Milieuregelgeving zit een versnelling van bouwen met hout in de weg en daarom vroegen bouwbedrijven, architecten, ingenieurs en financiers onlangs in een manifest om een ‘eerlijker speelveld’ door de CO 2 -opslag in hout voortaan ook mee te wegen. ,,Hout is veel lichter dan beton en staal, waardoor vervoer veel minder milieu-impact geeft. En er wordt vijf tot tien keer zoveel CO 2 opgeslagen in het hout als dat er vrij komt bij het productieproces”, zegt Pablo van der Lugt van de Technische Universiteit in Delft. In zijn boek Tomorrow's Timber (Hout van Morgen) ontkracht hij een aantal mythes over houtbouw. ,,Je hoort vaak dat er te weinig bomen groeien, maar dat is niet waar. Elke 20 seconden groeit er een nieuw huis in duurzaam beheerde bossen in Europa.”