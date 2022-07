Romantische tuin van Hein trekt de aandacht: ‘Ik snap tuinen met tegels niet’

De tuin van Hein is 12 bij 6 meter breed en omringd door bomen, zowel in zijn eigen tuin als bij de buren. Daardoor is het lekker beschut, maar af en toe ook wat schaduwrijk. Planten als varens, verschillende mossoorten, maar ook hortensia’s doen het goed in de tuin. Van die laatste heeft Hein het meeste plezier, vooral in de zomer als ze prachtig in bloei staan. Het gras in de tuin doet het iets minder goed, eigenlijk is het iedere lente weer nodig nieuwe graszoden te leggen. ,,Ik weet eerlijk gezegd niet goed waar dat aan ligt. Ik kan er mijn vinger nog niet op leggen. Misschien door het gebrek aan zon, misschien door de wortels van de vele bomen. In de winter is het hier vaak ook een beetje kaal, daar moet ik wellicht nog een keer iets op verzinnen.”