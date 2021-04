Ronald (57): ‘Ik ben weer op gas gaan koken’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ronald Boom (57) uit Laren.

Hoe woont u?

,,Sinds drie jaar woon ik in een appartementencomplex in Laren. Ik woon alleen en zit op de tweede en bovenste laag. Mijn appartement met twee slaapkamers is 89 vierkante meter en het pand is uit 2009. Door het platte dak is het in de zomer wel heel warm. Dan kan het goed meer dan dertig graden binnen worden. Natuurlijk houd ik wel alles dicht en doe ik de zonnescreens naar beneden. Toch overweeg ik een airco aan te schaffen.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Mijn laatste jaarafrekening is inmiddels alweer van juni 2020. Toen verbruikte ik 1010 kWh aan stroom: 449 kWh daltarief en 561 kWh normaaltarief. Mijn gasverbruik is 319 kuub. Als ik het doorreken tot nu, is mijn gasverbruik wel wat gestegen. Dat komt vooral door de koude winter, dan slaat de verwarming toch wat vaker aan. Ook al heb ik de thermostaat in huis nooit hoger staan dan 19 graden.

Uiteindelijk heb ik 465,39 euro moeten betalen. Maar doordat ik maandelijks een hoger bedrag betaalde én ik ieder jaar overstap voor een overstapbonus, kreeg ik geld terug. Dat vind ik fijn. Het is dan toch een soort spaarpotje. Ik krijg liever geld terug dan dat ik bij moet betalen.”

Bent u zuinig met energie?

,,Ik ben heel zuinig. Ik heb toen ik hier kwam wonen natuurlijk meteen overal ledlampen ingedraaid. Ik let erg op mijn sluipverbruik. Zo zet ik de stekkerdoos van de televisie uit als ik geen tv kijk en was ik alleen in het weekend voor het daltarief. De droger gebruik ik alleen voor mijn handdoeken, dan worden ze weer lekker zacht. Ik heb een waterbesparende douchekop en ik douche maximaal twee minuten. Dat is lang zat. Haren wassen, uitspoelen en klaar. Waarom zou ik daar tien minuten onder gaan staan als het in twee minuten kan?

Ik heb mijn inductiekookplaat wel ingewisseld voor een gasfornuis. Ik ben tien jaar kok geweest en met een gasfornuis kan ik meer spelen. Ik heb dan meer power. Ik vind koken ook gewoon heel leuk. Iedere dag kijk ik ook wel even in de app van mijn energieleverancier om mijn verbruik in de gaten te houden. Ik heb ook al een aanbod gekregen om mijn contract te verlengen, maar ik ga overstappen. Scheelt me 120 euro op jaarbasis: een tientje per maand.”

Woont u prettig?

,,Ik woon perfect. Het was een seniorenwoning, maar nu komen er ook steeds meer jongere mensen in dit complex wonen. Dat vind ik alleen maar leuk. Gezellig. Het is een rustige buurt, dus ik ga hier alleen maar tussen zes plankjes weg.”

