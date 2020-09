Rond is het nieuwe vierkant en meer accessoires van nu

Maar wat zijn de trends? De eerste is bijna letterlijk een struikelblok en dat is het grote vintage luipaard- of tijgerbeeld. Of nog beter: dierenbeelden in het algemeen. We hebben ze te danken aan de Hollywood Regency trend, waar ook alle accessoires van messing en koper vandaan komen. Kandelaars, dierenbeeldjes, schaaltjes, bloempotjes... als het van messing of koper is, dan komen ze zonder twijfel door de trendtoelatingscommissie. Als je op Marktplaats struint, is er genoeg te vinden.



Suzanne de Jong, interieurontwerper van &Suus interieuradvies vertelt: ,,De minimalistische Scandinavische stijl met accessoires in natuurlijke materialen zoals webbing, wol, katoen en linnen is nog steeds mode, maar de stijl wordt steeds vaker gecombineerd met luxe accessoires uitgevoerd in messing, goud of van harde materialen zoals marmer, gips of beton, uitgevoerd in ronde, zachte vormen ter compensatie van hun letterlijk harde uiterlijk." Rond is daarmee het nieuwe vierkant.