Rookmelders verplicht, maar duizenden huurders hebben er nog geen een: ‘Onbegrijpelijk’

Een melding van een woningbrand in Rotterdam. Brandweerman Delano van den Berk (36) uit Ridderkerk, herinnert zich het incident nog als de dag van gisteren. Er was geen vuur in de woning. Enkel rook. Op de bank ligt een vrouw. In slaap gevallen nadat ze een waxinelichtje had aangestoken op haar nostalgische platenspeler. De plastic kap was gaan smelten. Ze is nooit meer wakker geworden. ,,Dan sta je daar met een heel dubbel gevoel weer buiten. Ik schat de vrouw van mijn leeftijd. Het is zo tragisch dat zo’n jong iemand overlijdt. Maar tegelijkertijd had dit ook voorkomen kunnen worden als ze een rookmelder in huis had gehad.”