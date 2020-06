Samenwonen op 28 vierkante meter? Charlotte (23) en Dirk (24) wagen het erop

Longfonds: Nederlan­ders krijgen meeste fijnstof binnen in eigen huis

17:28 90 procent van de fijnstof die een gemiddelde Nederlander inademt, krijgt hij binnen wanneer hij in een gebouw is. En 80 procent daarvan krijgt hij binnen in zijn eigen woning. Dat zegt het Longfonds. „Er is daarom meer bewustzijn nodig voor het belang van schone lucht, zowel binnen als buiten”, aldus de organisatie.