Schimmelpatronen als kunstwerk: Maarten en dochter Billie fotograferen verlaten gebouwen

video Verlaten Fukushima maakt verplette­ren­de indruk: ‘Dat zie je maar één keer in je leven’

7 maart Op 11 maart is het tien jaar geleden dat een zeebeving zorgde voor een kernramp in het Japanse Fukushima. Het verlaten gebied maakte een verpletterende indruk op hen die de stad na de ramp bezochten. ,,Op het schoolbord leek het alsof de leraar halverwege een woord was gestopt.’’