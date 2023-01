Schoonmaken met thee of je broek ‘strijken’ door erop te liggen: met deze trucs ga je fris 2023 in

,,Gelukkig nieuwjaar! Bij mij komt er op 2 januari altijd een enorme kracht los. Ik spring uit bed, een soort oergevoel neemt het van me over. Dan móeten en zullen alle ramen open. Kleden, kussens, matrassen, dekbedden: alles wat je maar met een mattenklopper uit kan slaan, sla ik uit. Het is een ritueel wat ik elk jaar heb.”



Het moge duidelijk zijn: Marja laat er geen gras over groeien. ,,Alle kerstfrutsels, -cd’s en -ballen, toedeloe, achterin de kast. Ik wil meer licht. De lente, het voorjaar tegemoet, dat zal de gedachte erachter zijn. Ik merk ook: in december was je druk met de voorbereiding op de feestdagen. Wat doen we, wat eten we? Het kost tijd, het geeft stress, waardoor je dingen in huis hebt verwaarloosd. Dus in januari: ál het oude stof eruit!”



Orkaan Marja raast kamer voor kamer door huize Middeldorp. ,,Ik begin in de slaapkamer. Daar lig je misschien nog wel in de oliebollenlucht te slapen. Het lijkt of ik een rechercheur met een grote loep ben, want ik zie alles tien keer beter. Het is niet normaal wat zich al weer snel bijeen heeft vergaard aan stof.”