Stook afgebroken takken niet op, maar gebruik ze in de tuin

eigen tuin eerstEen zomerse storm is goed voor wat afgebroken takken. Die kunnen we opstoken, maar tuinexpert Romke van de Kaa pleit ervoor om ze in de tuin te gebruiken. De dikkere takken zijn perfect om shiitakes en oesterzwammen op te kweken.

Voor sommige mensen moet het een gedenkwaardige dag geweest zijn: 5 juli, de dag waarop in het westen van Nederland meer bomen omwaaiden dan in het hele voorgaande halfjaar. Hier in het oosten was weinig van de zomerstorm te merken. Er stond een stevig briesje – reden om de handdoeken met een extra knijper aan de waslijn vast te zetten. Verder was er weinig aan de hand. Daardoor hadden de krantenfoto’s de volgende dag een vervreemdend effect: alsof het om een tornado in Arizona ging, of om een tyfoon in de Filipijnen. Maar ja, Haarlem en Heemskerk liggen toch echt in Nederland.

Een vriendin uit Amsterdam belde met de suggestie om al dat omgewaaide en afgebroken hout in de tuin te verwerken. Een goed idee, want open haarden en houtkachels komen steeds meer in een slecht daglicht te staan sinds bekend is dat die meer fijnstof produceren dan Schiphol en Eindhoven Airport bij elkaar.

Hoe pak je het aan? De takken kun je verwerken in een houtril. Die biedt schuilgelegenheid aan vogels en zoogdieren. Hoewel die niet altijd vredig samengaan. In mijn houtril – die niet ontsprongen is aan zomerstormen, maar aan knot- , snoei- en zaagwerkzaamheden – weerhoudt een bunzing veel vogels van het bouwen van nesten. Alleen een winterkoning durft het aan en wordt door de bunzing met rust gelaten.

Maak van dikkere takken een keermuur­tje voor schimmels, kevers en egels

De dikkere takken en stammen kun je in stukken zagen. Je kunt er keermuurtjes mee bouwen waarmee je de biodiversiteit – om dat afgesleten woord nog maar eens te gebruiken – in één klap verdriedubbelt: schimmels, kevers, spitsmuizen, salamanders, vleermuizen, padden, egels; allemaal vinden zij een goed onderkomen in zo’n stapelmuur.

Een houten keermuur houdt de achterlig­gen­de grond vochtig: precies wat een paddenstoe­len­kwe­ker nodig heeft

Schrik niet van het woord schimmels, want er zijn ook heel gewenste soorten, zoals shiitakes, oesterzwammen en meer eetbaar en kweekbaar lekkers. Oesterzwammen en shiitakes komen niet aanwaaien; je koopt het kweekmateriaal als pluggen. Die duw je in gaten die je in de gestapelde houtblokken boort. Het voordeel van een houten keermuur is dat deze door de achterliggende grond altijd vochtig wordt gehouden: precies wat een paddenstoelenkweker nodig heeft.

Een houten keermuur is niet voor eeuwig. Wilgenhout is al na een paar jaar weggerot; eikenhout kan zeker twintig jaar blijven liggen. Maar rottend hout zorgt voor een weelde aan kevers in de tuin. En er zijn nogal wat carnivoren onder de kevers, die vaak leven van naaktslakken. Nu maken slakken ook deel uit van de biodiversiteit, maar iets meer padden, egels en roofkevers en iets minder slakken zal in de meeste tuinen toch welkom zijn.

Om nog even terug te komen op dat langzame wegrotten: dat is een bewijs van de vergankelijkheid van de tuin. Die vergankelijkheid zouden we moeten vieren, in plaats van te proberen om tuinen voor eeuwig te behouden. Een tuin is geen museum. En voordat onze houtrillen en stapelmuren helemaal zijn vergaan, krijgen we vast wel weer een nieuwe zomerstorm.

