Straat van 1,2 miljoen euro mogelijk op de schop na doodsangsten door bus

Waarom de huizenprij­zen nu ook in Groningen stijgen

21 januari De huizen in Groningen worden ineens een stuk duurder. Eerder werd de provincie in het noorden gezien als krimpregio met een relatief groot aanbod van woningen en minder vraag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermoedt dat sprake is van een inhaalslag en dan vooral in de stad Groningen.