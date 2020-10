Strengere aanpak pandjesbazen na forse toename uitbuiting: ‘Ik heb nog nooit zoiets ergs gezien’

Handhaver Anjo Hoogendoorn van de Haagse Pandbrigade, een gemeentelijke afdeling die overlast en gevaarlijke situaties in panden moet verminderen, ziet het steeds vaker in de stad: gebouwen waar mensen onder erbarmelijke situaties zijn gehuisvest. Het aantal misstanden is de afgelopen jaren flink gestegen, vertelt hij. ,,De ernst van de gevallen is jaren geleden wel ernstiger geweest, maar het is nu ongrijpbaarder.’’



De enorme druk op de woningmarkt speelt daarbij een belangrijke rol. Maar het zijn niet alleen woningen waar zich wantoestanden voordoen. Zo werd dit jaar nog een kerk en parochiewoning ontruimd waar tientallen arbeidsmigranten onderdak hadden gevonden. ,,In die 23 jaar dat ik hier werk, heb ik nog nooit zoiets ergs gezien’’, zegt Hoogendoorn. Ook was het raak in een loods op de Binckhorst. ,,Als daar brand was uitgebroken...’’



Wonenwethouder Martijn Balster (PvdA) zucht diep. ,,We bouwen bij wat we kunnen, maar met zo weinig oppervlakte en corporaties zonder grote spaarrekening houden we de groei van de stad niet bij. Voor veel huurders is de particuliere sector het enige alternatief.’’ Maar volgens Balster wordt er momenteel ‘gigantisch misbruik gemaakt’ van de kwetsbare positie van huurders in Den Haag. Er worden veel te hoge huren gevraagd, woningen verkeren soms in zeer slechte staat of er zitten te veel mensen in kleine huizen.