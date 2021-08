Stylist Fietje vindt Hollandse slaapkamers ‘aseksueel’: ‘Fraaie inrichting kan je relatie redden’

Bruijn vindt het jammer dat de huizen waar ze wordt uitgenodigd dikwijls een saaie slaapkamer hebben. ,,Er hangt toch best veel vanaf, aangezien je er een groot deel van je leven in doorbrengt. Ik snap dat je in een kleine slaapkamer minder kunt uithalen, maar met kleur kun je al heel wat bereiken.”

Als ze een paar jaar geleden een slaapkamer inrichtte, dan was het beddengoed meestal wit. ,,Spierwit”, zegt ze terugblikkend. ,,Inmiddels mix ik er op los. Het is leuk om elementen uit de rest van het interieur terug te laten komen in de slaapkamer.”

Kleur in de slaapkamer is een aanrader?

,,Absoluut”, vindt Fietje. ,,Je kunt de kleur van het beddengoed laten meespelen op de muur. Ton sur ton bijvoorbeeld, waarbij de tonen van de kleur elkaar aanvullen. Een voorbeeld is bruintinten met terra combineren. Het ligt er maar net aan wat je mooi vindt. Zandtinten of juist hele donkere tinten. Ik zou oppassen met knalkleuren in de slaapkamer, dat wordt al snel onrustig.”

Ook de klerenkast is natuurlijk een eyecatcher in de slaapkamer. ,,Ik zou gaan voor een basiskast die je vervolgens naar eigen smaak een kleur geeft. Zo kun je ze schilderen of behangen. Ik heb zelf de deuren vervangen door underlayment, een houtsoort die je op maat kunt laten zagen bij de bouwmarkt, kunt lakken en zelf ophangen als kastdeur. Je moet er misschien een beetje handig voor zijn, maar dan is het een leuke DIY (doe-het-zelf) die een unieke uitwerking heeft op de slaapkamer.”

Hout is een leuke sfeermaker?

,,Vind ik wel. Vooral de houtnerf zelf, waarbij je natuurlijk wel moet oppassen dat het geen chalet wordt. Maar de kastdeuren bekleden of een van de wanden helemaal met hout bekleden kan hartstikke mooi zijn.”



De mogelijkheden voor de kamer zijn eindeloos, aldus Fietje. ,,Maak of koop een hemelbedframe, waardoor het lijkt alsof je in een doorzichtige kubus slaapt. Met losse doeken er overheen wordt het een soort hemelbed. Dat is gezellig, je zorgt voor een geborgen sfeer in je bed. En wat dacht je ervan om het plafond te schilderen? Je kunt het meeschilderen met de muur. Bedenk dat een ruimte hoger lijkt als je een stukje van de muurkleur door laat lopen naar het plafond, maar juist optisch lager als je de plafondkleur door laat lopen op de muur, voor een centimeter of dertig.”

Je kunt dus losgaan, maar moet het bij de rest van het interieur passen?

,,Ik zou niet opeens in een heel ander kleurspectrum gaan zitten. Het moet op elkaar aansluiten. Neem een stuk behang uit de woonkamer en gebruik dat bijvoorbeeld ook in de slaapkamer. Of het kan iets kleiner, door bijvoorbeeld dezelfde raamdecoratie te gebruiken als beneden. Het belangrijkste vind ik: behandel de slaapkamer als een volwaardige ruimte. Het gaat om de aankleding. Denk aan mooie verlichting, leuke kastjes naast je bed of zet er iets op wat je mooi vindt. En ja, ik bespeur in veel huizen dat het een aseksuele ruimte is geworden. Laat ik het zo zeggen: een fraaie slaapkamer kan menig relatie redden.”

