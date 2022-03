Tegelwippers opgelet: onder de bestrating ligt zout, daar houden nieuwe planten niet van

NK TegelwippenRuim honderd gemeenten in Nederland doen mee aan het NK Tegelwippen dat deze week is begonnen. Tot 31 oktober kan iedereen zich aanmelden en tegels vervangen voor groen in z’n eigen (gevel)tuin, maar ook in de buurt als de gemeente daar toestemming voor geeft. Zeeuwse deelnemers krijgen advies van experts.

In de binnenstad van Terneuzen staat de teller op 450 tegels, laat Steven De Froy trots weten. Dat is dan nog exclusief de 172 tegels die al zijn aangemeld op de website Tegelwippen.nl (3,29 tegels gewipt per 1000 inwoners). De Froy is senior beleidsmedewerker omgeving en economie en zet in voor vergroening van het stadshart. ,,We hebben de afgelopen jaren bespaard op groen, want groenonderhoud is duur”, legt hij uit. De Terneuzense binnenstad lijdt daardoor aan verstening.

Meer plantjes, beter humeur

Net als de rest van Nederland. Tegels wippen, in tuinen of in de openbare ruimte, heeft dan ook de steun van onder meer het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat. Plant groen in plaats van stenen en je helpt de waterhuishouding, hittestress neemt af, de waarde van je huis gaat omhoog, je wordt er vrolijk en ontspannen van en ook de luchtkwaliteit verbetert. Zijn we nog iets vergeten? O ja. In een groene omgeving beweeg je meer: er is daarom een verband aangetoond tussen afname van diabetes en planten om je heen.

Intratuin in Koudekerke stimuleert het onttegelen al tien jaar, vertelt Sjacco Joziasse. ,,In de actieperiode kunnen klanten een tegel inruilen voor een vaste plant.” Regelmatig vragen klanten advies over vergroening van hun tuin. Of van hun gevel. Veel gemeenten staan toe dat inwoners een paar tegels bij de gevel weghalen (de regels verschillen per gemeente). In een geveltuin kan het water dat van de gevel komt, direct de grond in zakken. Klimplanten - zoals vuurdoorn, klimop of klimhortensia - houden de gevel in de zomer koel. Vogels, vlinders en bijen kunnen hink-stap-sprong van de ene naar de andere geveltuin hoppen, op zoek naar onderdak en voedsel.