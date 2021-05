Thea en John kopen drie huizen binnen een jaar (en gaan bijna wéér verhuizen)

Het moest in 2018 een frisse, nieuwe start voor ze worden toen John en Thea net een relatie hadden gekregen en op zoek gingen naar een nieuwe woning. In het project Zelling in Nieuwerkerk vonden ze hun gedroomde woning, die aan ze toegewezen werd. Omdat de bouw daarvan telkens werd uitgesteld, kochten ze in december 2018 een appartement in Westergouwe.