Thuis werken én leren? Dit gezin vond het ‘verschrikkelijk’ en bedacht rigoureuze oplossing

,,Verschrikkelijk was het’’, zegt Tineke Klompjan uit Zwolle, als ze trots een rondleiding geeft in en om haar aangepaste huis. Tijdens de eerste lockdown zat ze met man en zoons (11 en 13 jaar) dagen achtereen aan de eettafel. ,,Allemaal achter onze eigen computers, tablets en telefoons. Dat was echt niet leuk. We hadden last van elkaar. Aan het eind van de dag waren we helemaal afgedraaid.’’