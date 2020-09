Thuiswerker wil groter huis en trekt naar platteland

Het kriebelt bij veel woningzoekenden: blijven we in de stad of vertrekken we? Mensen in beroepen waarbij thuiswerken steeds meer de norm wordt kiezen steeds vaker voor het laatste. ,,Vanuit de Randstad was Zwolle de grens, maar die verschuift. Wie maar een of twee keer naar kantoor hoeft, wil op die dagen wel wat langer reizen. Het totale reisbudget in uren verandert dan niet. En verder weg staan heel mooie huizen voor lagere prijzen. Mensen die twijfelden of ze naar een groenere omgeving willen verhuizen, krijgen door corona en thuiswerken een duwtje om dat te doen’’, zegt Eveline van Leeuwen, hoogleraar urbane economie aan de Wageningen Universiteit. ,,Het aantal mensen dat de stap neemt, gaat absoluut toenemen. Door corona is er een soort reset hoe we de ruimte binnen en buiten waarderen.’’