Tijdelijke huurders overvallen door gedwongen vertrek: ‘Straks staan ze op straat’

Woonbond: huurders in de knel door hoge energiere­ke­ning, ‘huurders zitten in de kou’

De Woonbond zegt honderden schrijnende verhalen binnen te krijgen van huurders die in de knel zitten door de hoge energierekening. ,,Huurders zitten in de kou of betalen een fors deel van hun inkomen aan de huur en energielasten”, aldus de bond, die zegt dat dit blijkt uit een ‘analyse van meldingen’ .

12 maart