Tom en Els Bakker naar rechter om leeghalen woning te voorkomen

Hun advocaat, Don Pols, wil in een kort geding bereiken dat er van de ontruiming wordt afgezien. Mocht de rechtbank in Arnhem daar niet in meegaan, dan stappen de Bakkers naar het Europese Hof in Brussel.



,,De familie Bakker heeft gehoor gegeven aan het woonverbod. Ze hebben een huurwoning betrokken en slapen niet meer in hun woning aan de Rijksweg.



,,Ze komen er wel, ze zijn immers nog eigenaar van het pand en zowel de woning als de grote tuin moeten onderhouden worden.



,,De verplichting om de woning ook te ontruimen gaat veel te ver en is in strijd met de Europese regels voor de rechten van de mens. Die schrijven voor dat er ernstige en zwaarwegende argumenten moeten zijn om ontruiming van eigendom af te dwingen. Die argumenten zijn er wat ons betreft niet.’’